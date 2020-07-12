كيف تعرف أنك مصاب بأورام القولون الحميدة





يوجد لدى البعض ميل وراثي لتطوير الأورام الحميدة المتعددة ومنها القولون و يمكن أن تتسبب الحالات الموروثة مثل داء السلائل الغدي العائلي ومتلازمة غاردنر في نمو المئات من السلائل في القولون والمستقيم. وإذا لم يتم علاجها بالجراحة لإزالة الجزء المصاب من الأمعاء ، مع العلم أن هذان الشرطان نادران الحدوث.





ذكر موقع " DRUGS" أنه من شبه المؤكد فى هذه الحالة أن واحدة على الأقل من هذه السلائل ستتحول إلى سرطان بحلول منتصف العمر.

في كثير من الأحيان ، لا يدرك الأشخاص أن لديهم سلائل القولون بسبب عدم ظهور أعراض واضحة.

يمكن زيادة النزيف مسببة دمًا في البراز. في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب نزيف البوليبات في الشعور بالتعب وأعراض أخرى لفقر الدم "انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء".

في حالات نادرة ، يمكن أن يتسبب الورم الحميد الكبير في الإسهال أو إفراز كميات كبيرة من البوتاسيوم ويمكن أن يسبب هذا تعب ملحوظ وضعف العضلات.

أما بالنسبة للفحوصات التى يجريها الطبيب فهى :

• فحص المستقيم الرقمي - يقوم الطبيب بإدخال إصبع قفاز في المستقيم للتحقق من وجود زيادات أو تكوينات غير عادية. يمكن لهذا الكشف فقط الاورام الحميدة في المستقيم وهى المسافة القليلة السفلية من الأمعاء.

• فحص الدم الخفي في البراز - يتم فحص عينة من البراز بحثًا عن آثار صغيرة للدم ، وهو مؤشر على الاورام الحميدة.

التنظير السيني - يتم إدخال أنبوب رفيع ومضاء مزود بكاميرا فيديو في التنظير السيني - يتم إدخال أنبوب رفيع ومضاء مزود بكاميرا فيديو في القولون من خلال المستقيم ، مما يسمح للطبيب بفحص المنطقة بحثًا عن الاورام الحميدة.

• تنظير القولون - يتم استخدام نسخة أطول من الأداة المستخدمة في التنظير السيني لرؤية طول القولون بالكامل. هذا هو الاختبار الوحيد الذي يفحص جميع المناطق التي قد تنمو فيها السرطانات.



