تجنب تناولها .. 7 أطعمة ممنوعة لمرضى القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، ويعاني مصابيه من فرط نشاط جهاز المناعة الذي يهاجم ويغذي الأمعاء الغليظة بما في ذلك القولون والمستقيم.
ووفقا لموقع healthline ، يؤدي الالتهاب إلى أعراض مثل تقلصات البطن والإسهال والتعب، ولا يوجد علاج لالتهاب القولون التقرحي والهدف من العلاجات المتاحة هو السيطرة على الاعراض.
تعمل بعض الأدوية التي يوصي بها الأطباء لعلاج التهاب القولون التقرحي على تهدئة جهاز المناعة لتقليل الالتهاب تخفف العلاجات الأخرى من أعراض معينة مثل الإسهال أو الانتفاخ.
قد يساعدك اتباع نظام غذائي صحي على التحكم في أعراض وتقليلها وقد تؤدي الأطعمة المحددة إلى نوبات احتدام أو تفاقم الأعراض ومن المهم تحديد هذه الأطعمة والحد منها.
وتعد الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي نتيجة محتواها العالي من الألياف، لذلك يساعدك طهي الفواكه والخضروات في الاحتفاظ بها في نظامك الغذائي.
وتأكد من شرب كمية كافية من السوائل وخاصة الماء ، وقد يساعدك تناول وجبات صغيرة متكررة على الشعور بالتحسن وتخفيف أعراض الالم.
قد تختلف الأطعمة التي تزيد أعراض من شخص لآخر وعلى مرضى القولون التقرحي تجنب هذة الاطعمة :
- المشروبات الكربونية
- منتجات الألبان
- الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات النيئة
- طعام حار
- طعام مقلي
- الكحول
- مادة الكافيين
ووفقا لموقع healthline ، يؤدي الالتهاب إلى أعراض مثل تقلصات البطن والإسهال والتعب، ولا يوجد علاج لالتهاب القولون التقرحي والهدف من العلاجات المتاحة هو السيطرة على الاعراض.
تعمل بعض الأدوية التي يوصي بها الأطباء لعلاج التهاب القولون التقرحي على تهدئة جهاز المناعة لتقليل الالتهاب تخفف العلاجات الأخرى من أعراض معينة مثل الإسهال أو الانتفاخ.
قد يساعدك اتباع نظام غذائي صحي على التحكم في أعراض وتقليلها وقد تؤدي الأطعمة المحددة إلى نوبات احتدام أو تفاقم الأعراض ومن المهم تحديد هذه الأطعمة والحد منها.
وتعد الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي نتيجة محتواها العالي من الألياف، لذلك يساعدك طهي الفواكه والخضروات في الاحتفاظ بها في نظامك الغذائي.
وتأكد من شرب كمية كافية من السوائل وخاصة الماء ، وقد يساعدك تناول وجبات صغيرة متكررة على الشعور بالتحسن وتخفيف أعراض الالم.
قد تختلف الأطعمة التي تزيد أعراض من شخص لآخر وعلى مرضى القولون التقرحي تجنب هذة الاطعمة :
- المشروبات الكربونية
- منتجات الألبان
- الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات النيئة
- طعام حار
- طعام مقلي
- الكحول
- مادة الكافيين