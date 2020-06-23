تخفيف الانتفاخات أبرزها .. تعرف على فوائد تنظيف القولون

القولون يعتبر من أكثر أمراض الجهاز الهضمى شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، ويصاب القولون ببعض الألتهابات و المشاكل الصحية لعدة أسباب أبرزها تناول الأطعمة الغير صحية أو نتيجة الضغوط العصبية فى بعض الأحيان.
قالت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية، أن هناك الكثير من الفوائد الصحية التى تعود تحدث للجسم عند تنظيف القولون من خلال تناول بعض الأطعمة و العلاجات المنزلية.
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كشفت استشارى التغذية عن فوائد تنظيف القولون و التى تتمثل فى ..
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يساهم في التخلص من المشاكل والأمراض التالية :
- التخفيف من انتفاخات وغازات البطن
- التخلص من الإمساك
- التخفيف من الصداع
- التخلص من التهابات المعدة
- التخلص من تهيج القولون
- التخلص من مشاكل عسر الهضم
- يمنح زيادة طاقة الجسم والتركيز
- الاسترخاء الجسمي وعدم التوتر بسبب انتفاخ القولون