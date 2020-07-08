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اليانسون لعلاجه.. تعرف على أعراض مرضى القولون العصبي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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رنا عصمت

يعانى مرضى القولون العصبي من ألم القولون؛ لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ اعراض ونصائح لمرضى القولون العصبي

أعراض مرض القولون العصبي :
- سوء في الهضم يعقبه حدوث انتفاخ وتقلصات.
- الإحساس بآلام شديدة في الجهاز الهضمي ﺗﻜﻮن اﻣﺎ ﻓﻰ ﺻﻮرة إﻣﺴﺎك ﺷﺪﻳﺪ أو إﺳهال ﺷﺪﻳﺪ.
- حساسية مزمنة لدى المريض ﺗﺠﺎه ﺑﻌﺾ اﻷطﻌﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ.
- ارﺗﻔﺎع ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﻮﺿﺔ اﻟﻤﻌﺪة.
- اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎق اﻟﺸﺪﻳﺪ وﺿﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ.
- ظهور أﻟﻢ ﻓﻲ اﺳﻔﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻄﻦ.
- وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮز ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﻣﺴﺎك ﺷﺪﻳﺪ.

نصائح وارشادات لعلاج القولون العصبي :
- تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضر وتناول السلطات المتنوعة.
- تجنب مختلف أصناف الأطعمة المسببة للإنتفاخ مثل الحمص، الفول، العدس والتي ينجم عنها غازات تسبب عسر عملية الهضم.
- عدم الإفراط في تناول القهوة والشاي.
- الإبتعاد عن تناول المشروبات الغازية بمختلف أصنافها نظرا لإحتوائها على غاز ثاني أكسيد الكربون والذي يتسبب في انتفاخ البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي
- الإبتعاد عن مصادر التوتر والقلق والضغوط النفسية وملء أوقات الفراغ في الأعمال المسلية والمفيدة.
- تجنب الوجبات السريعة واﻟﺪﺳﻤﺔ واﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺒهارات واﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﺎر واﻟﻤﺨﻠﻞ.
- مضغ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ واﻟﺘﻤهل ﻓﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم.

علاج القولون العصبي بالأعشاب الطبيعية :
اليانسون

يساهم اليانسون في تهدئة الأعصاب والمزاج،ويعد مصدرا هاما للتخفيف من اعراض القولون

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