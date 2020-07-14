القولون فى مرمى الأورام.. اكتشف أعراض الأنواع الحميدة.. ونصائح غير معروفة للوقاية من السرطان أبرزها تناول أدوية معينة

- أعراض أورام القولون الحميدة المبكرة

- الرياضة والفيتامينات يحميان من سرطان القولون

- أدوية مابعد انقطاع الطمث والاسبرين يحميان من السرطان بشروط

يعانى عدد كبير من البشر على مستوى العالم من أمراض القولون المختلفة خاصة الالتهابات أو القولون العصبي مما يعرضهم للإصابة بمشكلات أكبر فى حالة إهمال الحالة وعدم علاجها بشكل صحيح واتباع تعليمات الطبيب، ومن بين المشكلات الخطيرة التى تصيب القولون هى السرطان والأورام الحميدة وغيره المشكلات التى تصيب الأمعاء وتؤرق الانسان.

الأورام الحميدة

يلعب العامل الوراثي دور كبير فى تطوير أورام القولون الحميدة يمكن أن تتسبب الحالات الموروثة مثل داء السلائل الغدي العائلي ومتلازمة غاردنر في نمو المئات من السلائل في القولون والمستقيم. إذا لم يتم علاجها بالجراحة لإزالة الجزء المصاب من الأمعاء ، مع العلم أن هذان الشرطان نادران الحدوث.

أوضح موقع " DRUGS" أنه من شبه المؤكد أنه على الأقل واحدة من هذه السلائل ستتحول لسرطان عند الوصول لمنتصف العمر ، وللأسف لا يدرك المصابون فى معظم الحالات أن لديهم سلائل القولون لعدم معرفتهم بالاعراض.

وتسبب هذه المشكلة زيادة النزيف ووجود دم في البراز مما يجعل الانسان معرضا للشعور بأعراض فقر الدم "انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء" مثل التعب وانخفاض التركيز.





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سرطان القولون من أخطر الامراض والاورام التى يمكن ان تصيب الانسان فى حين انه ببعض العادات البسيطة يمكن ان نقى انفسنا من هذا المرض تماما والتى يجب علينا جميعا اتباعها خاصة من لديهم تاريخ عائلى فى الاصابة بالسرطان والمصابون بأورام القولون الحميدة.

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وإليكم اهم العادات التى تساعد فى الوقايةة من سرطان القولون:

• زد من استهلاكك للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

• قلل من تناول اللحوم الحمراء المصنعة.

ممارسة الرياضية في معظم الأيام بما يتناسب مع طبيعة الجسم.

• الحفاظ على وزن صحي. تزيد الدهون الزائدة ، خاصة حول الخصر ، من عملية التمثيل الغذائي وتزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

• مكمل غذائي متعدد الفيتامينات أو فيتامين د يوميًا - الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من فيتامين د لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د.

• تناول أدوية تشبه الأسبرين : فى الابحاث كان احتمال اصابة الافراد الذين استخدموا الأسبرين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) على أساس منتظم أقل بنسبة 40 ٪ إلى 50 ٪ لتطوير الأورام الحميدة أو سرطان القولون والمستقيم. بسبب الآثار الجانبية لهذه الأدوية ، لا ينصح بتناولها كل يوم فقط لمنع سرطان القولون إذا كان خطر الإصابة بالسرطان متوسطًا فقط.

•عدم التدخين : يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان القولون.

•تقل مخاطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء اللاتي يتناولن الهرمونات بعد انقطاع الطمث. ومع ذلك ، من الخطأ الاستخدام طويل الأمد للإستروجين والبروجسترون بعد انقطاع الطمث.