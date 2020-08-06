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مرأة

احذرها .. مخاطر صحية خطيرة لعملية التثدي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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حياة عبدالعزيز - آلاء حسن
أكد الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عملية التثدي من الخيارات العلاجية والتجميلية الفعالة للرجال المصابين بدرجات التثدي المتوسطة والشديدة على وجه التحديد، حيث لا يفلح مع هذه الدرجات من الإصابة العلاج بالأدوية، أو العلاج بالرياضة والنظام الغذائي، وحينها سيكون اللجوء إلى طبيب متخصص ولديه خبرة في هذه النوعية من الجراحات أولى خطوات علاج التثدي .

وأضاف الدكتور محمد عماد أن عملية التثدي لها بعض الأضرار التي ربما تنتج عن قلة خبرة الطبيب، وعدم إعداده الجيد للمريض قبل العملية، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للوقوف على التاريخ المرضي قبل البدء في الشكل الجراحي المناسب، ومن ثم سيكون هناك احتمالات لحدوث النزيف أو الحساسية، او الجلطات الدموية، أو حتى عدم الشعور بالرضا تجاه نتائج العملية، وهو ما ينبغي تجنبه تمامًا.

وأوضح استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام أن تفادي أضرار عملية التثدي والتمتع بنتائجها العلاجية والتجميلية يتمثل في طريقة اختيار الطبيب أولًا، ومن ثم اتباع جميع نصائحه سواء قبل عملية التثدي أو بعدها، حيث ارتداء المشد الضاغط لتقليل التورم وتحسين النتائج، والامتناع عن التدخين نهائيًا، والأدوية  المضادة للالتهابات والمسيلة للدم، والامتناع كذلك عن المجهود البدني الشاق والتمارين الرياضية المرهقة ، مع الحرص على متابعة الطبيب بشكل متواصل بشأن شكل التعافي وظهور النتائج.
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