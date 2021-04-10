أصغر مدافعة عن البيئة تتجاهل حضور قمة عالمية للمناخ

رغم سنها الصغير وإصرارها المستمر على الدفاع عن البيئة، تعتزم الناشطة المراهقة السويدية جريتا ثونبرج رفض حضور قمة عالمية معنية بالمناخ والبيئة وهي قمة (COP26) المقرر عقدها في جلاسكو.

ووفقا لصحيفة إنديندنت البريطانية، يأتي تجاهل الحضور لأنها اقترحت تأجيلها بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقالت الناشطة الصغيرة المعنية بتغير المناخ إن الثير حول العالم لم يتلقوا اللقاح بعد مما يعني أن السفر بالنسبة لهم غير آمن حتى الآن، وأنه سيكون هناك وصول غير متكافئ للحضور إلى القمة المقرر عقدها في نوفمبر القادم.



وأضافت أن أحداث استبدال تنظيم الحدث عبر الإنترنت لن تكون كافية، لأن العديد من البلدان ليس لديها نفس خدمات الوصول إلى الإنترنت، وجاء قرارها بالانسحاب صادما للكثير من المشاركين في تنظيم المؤتمر الذين اكتشفوا من تغريداتها أنها خططت لتجاهل القمة.

أوضحت ثونبيرج: "بالطبع أود حضور مؤتمر غلاسكو # COP26 ولكن ليس إلا إذا كان بإمكان الجميع المشاركة بنفس الشروط. في الوقت الحالي ، تقوم العديد من البلدان بتلقيح الشباب الأصحاء ، غالبًا على حساب المجموعات المعرضة للخطر والعاملين في الخطوط الأمامية".

وتابعت: "عدم المساواة والتدهور المناخي هو بالفعل قلب أزمة المناخ. إذا لم يتم تطعيم الناس والسفر للحضور والتعبير عن الرأي الديموقراطي فإن غيابهم سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، المشاكل العالمية تحتاج إلى حلول عالمية".

ومن المحتمل أن يكون رأيها بمثابة ضربة للحكومة، التي تأمل أن يؤدي هذا المؤتمر إلى تعزيز مكانة المملكة المتحدة كرائدة عالمية في القضايا البيئية، وحال تعاون النشطاء، فإن هذا سيجعل الإجراءات قانونية.

وكانت قد ظهرت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا في كل مؤتمر كبير للمناخ منذ احتجاجها الأول خارج البرلمان السويدي قبل عامين ونصف، حيث ألقت خطابًا رئيسيًا في COP25 في مدريد في عام 2019 ، وكان الكثيرون يتوقعون منها أتعليقات في حدث هذا العام.

يمكن أن تضم قمة هذا العام ما يصل إلى 30 ألف شخص إذا سارت الامور كما هو مخطط لها، وتهدف إلى جمع البلدان معًا لتحديد ما يجب فعله بشأن تغير المناخ، ووفقًا للتقارير، كان بوريس جونسون يسعى لعدم إقامة هذه القمة بشكل رقمي عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية.