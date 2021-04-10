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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد يضم سيارات مجلس الشيوخ وجهات حكومية بمصر

صدى البلد

يشهد سوق السيارات المصرى منذ فترة انفراجة كبيرة فى حركة البيع والشراء ، بعد الفتح التدريجى للحكومة المصرية للبلاد مرة اخرى من الغلق الذى تسبب فيروس كورونا به .

وخلال الفترة الماضية شهدت السوق إقامة العديد من فعاليات المزادات العلنية، والتى تباع أرخص سعرا من السيارات المماثلة خارج هذه الفعاليات، بالإضافة إلى أنها تشهد بعض السيارات المميزة والمركات العالمية.

وللذلك يحرص عشاق السيارات على متابعة المزادات العلنية التي تقام لبيع المركبات، سواء سيارات الجمارك أو الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة.

ومؤخرا تم إعلان هيئة الخدمات الحكومية في مصر عن باقي السيارات المتاحة في المزاد الخاصة بنيابات وجهات حكومية في مصر والمقرر اقامته في يوم 19 أبريل الجاري في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بمصر القديمة .

واوضحت الهيئة ان السيارات التى ستضمها هذا المزاد من مجلس الشيوخ وجهات أخري بمصر ، و المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء ، و مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في جراج مدينة نصر وفي 6 أكتوبر ، و الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة الجلاء وفرع حلوان و الخليفة المأمون .

ويضم مزاد سيارات مجلس الشيوخ بمصر  ، عدد من الطرازات المختلفة من بينها ، رينو ميجان موديل 2007 ، بيجو 405 موديل 2009 ، و أوبل فيكترا موديل 2008 .

اما مزاد سيارات المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء  ، فيضم تويوتا دوبل كابينة 4 سلندر موديل 1999 وموديل 1997 ، نيسان دوبل كابينة 4 سلندر موديل 2001 وموديل 2003 ، و بيدفورد دوبل كابينة موديل 1995 ، و مرسيدس 200 صالون موديل 1975 ، وياتى مزاد سيارات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في جراج مدينة نصر وفي 6 أكتوبر ، على 19 موتوسيكل جاوا 2 سلندر بنزين موديلات 1990 الي 2006 .

بينما مزاد سيارات الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة الجلاء وفرع حلوان والخليفة المأمون ، فيضم شيفروليه بيك أب موديل 1994 ، و جيب موديل 1980 ، و فيات 132 موديل 1981 ، و نصر نقل موديل 1982 ، و جيب شيروكي ، و 3 دايهاتسو اسعاف موديلات 1992 ، و بيجو 504 موديل 1980 و1978 ، و بيجو 405 موديل 1996 .

وستبدأ جلسة المزاد العلنى في الساعة 12 ظهراً سيوم 19 ابريل الحالى وسعر كراسة الشروط 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة. 

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