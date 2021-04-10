رسالة من ولي عهد أبوظبي لملك الأردن فى مئوية لتأسيس المملكة

وجه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، رسالة إلى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بمناسبة إحياء الذكرى لمئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال بن زايد عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضاف: “أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار..وكل عام والأردن بخير”.

ويحيي الأردن غدًا الأحد الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وتشكلت في 21 أبريل عام 1921، أول حكومة لإمارة شرق الأردن على يد الأمير عبدالله الأول