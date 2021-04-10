ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لها، من كواليس تصوير مسلسل “اللى مالوش كبير”، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام”.



وعلقت ياسمين عبد العزيز، على الصورة: “ اللي مالوش كبير”.



"اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدى الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وبسنت النبراوي وآخرون، وهو من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.

