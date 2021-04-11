بيطري الشرقية يُحصن 43 ألف رأس أبقار و أغنام للوقاية من الجلد العقدي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرضي الجلد العقدي و جدري الأغنام للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي و جدري الأغنام والتي بدأت أعمالها في الثالث من شهر إبريل 2021 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الأسبوع الأول من الحملة بتحصين 43 ألف و 515 رأس أبقار و أغنام و 34 ألف و 408 رأس أبقار ضد الجلد العقدي وتحصين 9 ألاف و 107 رأس أغنام ضد جدري الأغنام وترقيم و تسجيل 1486 رأس ماشية .

وأضاف "بركات" أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي و جدري الأغنام لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً علي المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالأنتقال الي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً باقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق بمحافظة الشرقية، خاصة خلال هذه الأيام إستعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم، والتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين، تم ترأس حملة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة ههيا، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بههيا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمياه الغازية به نقص شديد في الإشتراطات الصحية، و ٢ مخزن للأغذية بدون ترخيص، وبهما نقص شديد في الإشتراطات الصحية بمركز ههيا، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع والمخزنان لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار "مسعود" الي انه تم ضبط وإعدام ٤٥ طن و ٦٤٠ كجم أغذية ومياه غازية، حيث تم ضبط ٤٢ طن و ٦٤٠ كجم عبارة عن ٤٣٢٠٠ زجاجة مياه غازية سعة الزجاجة ٢٠٠ مللي لسوء التخزين، و ٣٤ طن مخللات لسوء التخزين وعدم وجود بيانات علي المنتج داخل مصنع للمخللات.

كما تم إعدام ٣ طن، منهم ٦٢٦٤ زجاجة مياه غازية سعة ٢٠٠ مللي، بالإضافة إلي طن و ٧٥٠ كجم مخللات، ومقرمشات، ومكسبات طعم وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٦ عينة أغذية ومياه غازية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٧ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.