عاجل
للتمتع بمزايا القانون الجديد.. تنمية المشروعات يدعو أصحاب الأعمال للحصول على شهادة تصنيف المشروع الصحة العراقية تعلن وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد مطالب برلمانية بتقنين أوضاع التوك توك .. ونواب: يمثل خطورة على الأمن العام .. وتبسيط إجراءات التراخيص يشجع المواطنين.. وتطبيق القانون الحل الجذري محافظ الشرقية فى حملة على شوارع الزقازيق: لن أسمح بالإهمال أو التراخي في العمل الرئيس التونسي يزور منطقة الحسين وقبر الرئيس الراحل أنور السادات| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يُحصن 43 ألف رأس أبقار و أغنام للوقاية من الجلد العقدي

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

 

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرضي الجلد العقدي و جدري الأغنام للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي و جدري الأغنام والتي بدأت أعمالها في الثالث من شهر إبريل 2021 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الأسبوع الأول  من الحملة بتحصين 43 ألف و 515 رأس أبقار و أغنام  و 34 ألف و 408 رأس أبقار ضد الجلد العقدي وتحصين 9 ألاف و 107 رأس أغنام ضد جدري الأغنام  وترقيم و تسجيل  1486  رأس ماشية .

 

وأضاف "بركات" أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي و جدري الأغنام لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً علي المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالأنتقال الي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً باقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق بمحافظة الشرقية، خاصة خلال هذه الأيام إستعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم، والتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين، تم ترأس حملة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة ههيا، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بههيا.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمياه الغازية به نقص شديد في الإشتراطات الصحية، و ٢ مخزن للأغذية بدون ترخيص، وبهما نقص شديد في الإشتراطات الصحية بمركز ههيا، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع والمخزنان لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وأشار "مسعود" الي انه تم ضبط وإعدام ٤٥ طن و ٦٤٠ كجم أغذية ومياه غازية، حيث تم ضبط ٤٢ طن و ٦٤٠ كجم عبارة عن ٤٣٢٠٠ زجاجة مياه غازية سعة الزجاجة ٢٠٠ مللي لسوء التخزين، و ٣٤ طن مخللات لسوء التخزين وعدم وجود بيانات علي المنتج داخل مصنع للمخللات.

 

كما تم إعدام ٣ طن، منهم ٦٢٦٤ زجاجة مياه غازية سعة ٢٠٠ مللي، بالإضافة إلي طن و ٧٥٠ كجم مخللات، ومقرمشات، ومكسبات طعم وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٦ عينة أغذية ومياه غازية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٧ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

بيطري الشرقية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تحصين راس ماشية

ترشيحاتنا

قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

زاهي حواس : مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر هرم مصرى جديد

خاص| أول تعليق من رئيس مولودية الجزائر على اتهامات التواطؤ مع الترجي

فيديوجراف | مشوار أبلة فاهيتا من الويبة لعروض الأزياء

نائباً عن الرئيس .. محافظ القاهرة يشهد احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان

أبو الغيط في بغداد.. ماذا حمل في حقيبته ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسده لم يتحمل.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

البحوث الفلكية تعلن عن وقوع زلزال جديد فجر اليوم .. تفاصيل

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

استشاري مناعة : مشروب رمضاني يحمي من الإصابة بفيروس كورونا .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد