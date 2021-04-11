قرار عاجل لـ العاهل السعودي بشأن صلاة التراويح

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شئون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، في هذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كل السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكل المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

وقال إن الرئاسة العامة لشئون الحرمين جهزت كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي.

ودعا في ختام حديثه المولى أن يحمي بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء، وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها في ظل ولاة الأمر الميامين، وأن يزيل هذه الجائحة عن بلاد العالم أجمع إنه ولي ذلك والقادر عليه.