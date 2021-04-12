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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يسجل 758..أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-4-2021

أسعار الذهب في مصر-
أسعار الذهب في مصر- صورة أرشيفية

استقرت  أسعار الذهب في مصر خلال اليوم الاثنين 12-4-2021؛ عيار 21 نحو 758 جنيها للجرام على مستوى محلات الصاغة وذلك علي مستوى أعيرة الذهب المختلفة


وبحسب ما جاء بموقع " إيجيبت جولد"، بلغ أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة المشغولات الذهبية، بقيمة 866 جنيها .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 758 جنيها .


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 650 جنيها للجرام .


وسجل أعلي سعر من جرام عيار 14 الأدني فئة اليوم الاحد نحو 505 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 6064 جنيها و أوقية الذهب نحو 26.941 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 866.3 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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