محمود الدميري مديرا لمكتب هيئة تنشيط السياحة بسيوة

سيوة تبحث تنشيط السياحة





أصدرت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الأمر الإداري رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ بتكليف محمود عبد الرحمن محمد الدميري بالعمل مديرا لمكتب هيئة تنشيط السياحة بسيوة.



يأتي ذلك في إطار ضخ الدماء الجديدة بالجهاز الإداري للعمل على تنشيط السياحة بواحة سيوة والعمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية لها.

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وقال الدميري إن واحة سيوة تشهد طفرة سياحية كبيرة في ظل اهتمام القيادة السياسية بها. مما يكون له من مردود اقتصادي يسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بالواحة.



وأضاف أنه سيتم العمل على الترويج السياحي لواحة سيوة خاصة في ظل تعدد أنواع السياحة بها من سياحة علاجية وترافيهية وأثرية وسفاري وسياحة المونمرات لافتا أن هذه المقومات تحتاج إلى تضافر الجهود بالواحة من جميع المؤسسات



يذكر أن واحة سيوة واحة مصرية في الصحراء الغربية، تبعد حوالي 300 كيلو متر عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح، وتتبع محافظة مطروح إدارياً. ينتشر في أرجائها الآبار والعيون التي تستخدم لأغراض الري والشرب وتعبئة المياه الطبيعية والعلاج، وبها أربع بحيرات كبرى، فيما اكتشف بها عدة أماكن أثرية مثل معبد آمون، الذي يشهد ظاهرة الاعتدال الربيعي مرتان كل عام، ومقابر جبل الموتى، وأعلنت بها محمية طبيعية تبلغ مساحتها 7800 كم، تضم عدة أنواع لأشكال الحياة الحيوانية والنباتية. يقطن الواحة ما يقارب من 35 ألف نسمة تقريباً، يعمل أغلبهم بالزراعة أو السياحة. يسود المناخ القاري الصحراوي الواحة، فهي شديدة الحرارة صيفاً، أما شتاؤها فدافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً.



إنارة الأعمدة بسيوة



من ناحية أخرى أكد العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم مواصلة الجهود في أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق: مدخل المدينة، وزقاوة، وميدان السوق، كما تم تمهيد الشوارع بمنطقة زقاوة.





وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أنه طبقا للتوجيهات الصادرة بمتابعة الأعمال والعمل على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن إدارة الإنارة العامة واصلت اليوم الإثنين أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمناطق متفرقة بقرية بهي الدين، وذلك بواسطة الفنيين والعمال بإدارة الإنارة العامة طبقاً للخطة المدرجة.



وأشار أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح