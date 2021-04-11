تركيب أجهزة المناظير الجديدة بمستشفى مطروح العام

تابع الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح تركيب أجهزة المناظير ( منظار جراحة عامة لعدد من التخصصات الطبية تشخيصي وعلاجي ) لمستشفى مطروح العام يرافقه الدكتور وائل نبيل عميد كلية طب الإسكندرية.



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وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن المناظير الطبية تم إهدائها لمديرية الصحة من شركة خالدة للبترول بقيمة مالية 2. 6 مليون جنيه لمستشفى مطروح العام في إطار المشاركة المجتمعية الفعالة للشركة لخدمة أبناء المحافظة.



وأضاف أنه تم الإشراف على تركيب المنظار، والذي سيساهم في الإسراع بتشخيص العديد من الحالات المرضية تيسيرا على المواطنين وفي إطار دعم منظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة مطروح.





من ناحية أخرى أقيم الاجتماع الدوري الربع سنوي لبرنامج تكامل وتحسين الخدمة الصحية بالتعاون مع اليونسيف برئاسة الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة واللجنة التنفيذية لبرنامج تكامل وتحسين جودة الخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة اليونسيف بحضور الدكتورة هبة رمزي منسق مشاريع منظمة اليونسيف عن محافظة مطروح والدكتورة حنان سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.



وتم استعراض مؤشرات العمل بالوحدات الصحية المشاركة بالبرنامج.



ووجه الدكتور محمد علي بضرورة العمل على تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض وتذليل كل المعوقات من أجل الوصول إلى خدمة طبية متميزة.

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