بعد تصدره التريند.. إسلام فوزي: «بنحبك يا محمود عبد المغني»

علق صانع المحتوى إسلام فوزي، على تصدر الفنان محمود عبد المغني تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشيدًا بحب الجمهور له وتفاعلهم معه.

وكتب إسلام فوزي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو علشان ابن حلال وطيب.. سبحان الله رزقه إنه يحصل كده فالناس تطلع تدافع عنه».

وأضاف: «كان قاعد لا بيه ولا عليه فجأة اسمه بقى تريند ولقى مظاهرات في حبه. بنحبك يا عبد المغني.. بنحبك والله العظيم».

وجاءت تصريحات إسلام فوزي بالتزامن مع حالة التفاعل الكبيرة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول الفنان محمود عبد المغني، وسط رسائل دعم ومساندة من عدد من الفنانين والجمهور