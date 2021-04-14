اتحاد الكرة يكشف أسباب إسناد قمة الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام مصري

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أسباب إسناد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز إلى طاقم حكام مصري.

وقال مجاهد، خلال ضيافته على قناة "أون تايم سبورتس": "مباراتا القمة بحكام مصريين نظرًا لإقامتهما وسط الموسم ولن تؤثران على حسم اللقب، بدون جماهير، وجود تقنية الفيديو التي تساعد الحكم، وعدم وجود ضغوط على مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف: "رأينا أنه فرصة جوهرية للاعتماد على الحكام المصريين، كل البلاد تعتمد على الحكام المحليين ونحن لسنا أقل منهم، وكان من الطبيعي أن نسند القمة للحكام المصريين لأنهم الأفضل في الوطن العربي".

وتابع: "يجب توجيه الدعم للتحكيم المصري، لدينا حكام يشاركون في مباريات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، وقلت لوجيه أحمد رئيس لجنة الحكام سأصرف مكافأة لو تم إسناد مباراة القمة لحكم غير دولي".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلاً: "اعتراض الأهلي والزمالك يسعدنا لأنه يرفع الحرج عن اتحاد الكرة، إذا وافق أي طرف منهما على إسناد القمة للحكام المصريين كان سيضعنا في حرج".