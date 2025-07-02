يقلل الكوليسترول ويمنع السكر .. نوع بذور غير متوقع يمتلك فوائد خارق

يعد بذور الكتان أو الزيت المستخرج منها والمعروف باسم الزيت الحار من اكثر المواد الطبيعية المعروفة بفوائدها الصحية مثل خفض الكوليسترول الضار والأمراض الالتهابية.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تظهر الأبحاث والدراسات العلمية فوائد استخدام بذور الكتان وزيت بذور الكتان لحالات محددة ما يلي:

مرض القلب



تشير بعض الدراسات إلى أن حمض ألفا لينولينيك، الموجود في بذور الكتان وزيت بذور الكتان، قد يفيد الأشخاص المصابين بأمراض القلب كما تشير الأبحاث المبكرة إلى أن بذور الكتان قد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، والذي يلعب دورًا في أمراض القلب.

خفض مستويات الكوليسترول



تظهر العديد من الدراسات أن تناول بذور الكتان يوميًا يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL، أو "الضار") ومع ذلك، لم تكن دراسات أخرى مؤيدة لذلك.



مرض السكري



قد يؤدي تناول بذور الكتان إلى انخفاض مستويات السكر في الدم لدى مرضى داء السكري من النوع 2 ومع ذلك لم يتم العثور على النتائج نفسها لزيت بذور الكتان.



أعراض انقطاع الطمث



تكون النتائج مختلطة عندما يتعلق الأمر باستخدام بذور الكتان وعلاج أعراض انقطاع الطمث لدى النساء فبعض الحالات تحدث تحسنا كبيرا على عكس البعض الآخر.