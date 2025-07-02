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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تمنع السرطان والسكر.. عشبة غير متوقعة تحمي من أخطر الأمراض المزمنة

السكري
السكري
اسماء محمد

يزداد انتشار الأمراض المزمنة والخطيرة في العصر الحديث ويعد القرنفل هو مفتاح الوقاية منها عند تناوله باعتدال.

ووفقا لما جاء في netmeds، نكشف لكم أهم فوائد القرنفل للحماية من مرض السكر والسرطان.

مرض السكري

يُعدّ القرنفل الخيار الأمثل لمن يعانون من ارتفاع سكر الدم فقد أظهرت الأبحاث أن القرنفل يُحسّن حساسية الأنسولين ويُساعد على عمله بكفاءة.

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مفيد للعظام والمفاصل

القرنفل غني بمركبات كحولية مائية مثل الأوجينول والفلافونويدات، التي تساعد على زيادة كثافة العظام ومحتواها المعدني ويستفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف العظام وهشاشة العظام من تناول القرنفل بانتظام.

يعزز جهاز المناعة

يُعدّ الأوجينول، المكون المذهل في القرنفل، فعالاً للغاية ضد العديد من البكتيريا والفطريات والفيروسات الضارة كما أن قدرته على مكافحة الفيروسات وتنقية الدم تُقلل من سمية الدم وتزيد من مقاومة الأمراض عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء.

يقلل الام الجسم والالتهابات

يتمتع الأوجينول الموجود في القرنفل بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويساعد على تخفيف الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم في الجسم و يُخفف زيت القرنفل أو مستخلصه من التهاب المفاصل والالتهابات وأي ألم بشكل عام.

يخفف ألم الأسنان

زيت القرنفل علاج فعال لآلام الأسنان، والتهاب اللثة، وقرح الفم، بفضل خصائصه القاتلة للجراثيم ووفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، فقد تم اعتماد زيت القرنفل كمخدر للأسنان.

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يمنع السرطان

لحماية نفسك من السرطان تناول المزيد من القرنفل، حيث أن مادة الأوجينول الموجودة في القرنفل تمتلك خصائص مضادة للسرطان قوية وتساعد في السيطرة على سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان المبيض في مراحله المبكرة.

يسهل التنفس

احتفظ دائمًا بالقرنفل في متناول يدك لعلاج صعوبات التنفس.

يُنصح مرضى التهاب الشعب الهوائية والربو باستنشاق رائحة القرنفل لتخفيف الألم فورًا. 
ضع بعض القرنفل على مكان الألم الساخن واستنشق أبخرته لفتح المجاري الهوائية المسدودة وتخفيف صعوبات التنفس. 
أضف قطرتين من زيت القرنفل إلى الشاي لتنظيف المجاري الهوائية، أو امضغ قطعة من القرنفل لتهدئة التهاب الحلق.

القرنفل فوائد القرنفل علاج السكري الوقاية من السرطان علاج ضيق التنفس الأمراض المزمنة الأمراض الخطيرة الوقاية من الأمراض الخطيرة

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