السعودية تغلق 9 مساجد بسبب فيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، 9 مساجد، مؤقتا، في 5 مناطق؛ بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 65 يوما، 579 مسجدا، فُتح منها 552، بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين.



وأوضحت الوزارة، أن المساجد المغلقة (3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومثله في مكة المكرمة).



وأشارت إلى إعادة فتح 10 مساجد، منهم 4 بمنطقة جازان، و3 في مكة المكرمة ومسجد بكل من “الرياض وعسير والحدود الشمالية”، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.