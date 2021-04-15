إعارة مصطفى شوبير.. مجدي عبد الغني: الأهلي قرر التعاقد مع حارس خبرة بديلاً للشناوي

قال مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، إن لجنة الكرة في النادي الأهلي، وعلى رأسها محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، قد قررت التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بداية من الموسم المقبل.

وأكد عبدالغني في تصريحات عبر برنامجه “ملعب البلدوزر” الذي يذاع عبر قناة “الشمس”، أن لجنة الكرة في الأهلي حصلت على موافقة الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للتعاقد مع حارس مرمى في الموسم الجديد.

وشدد نجم الكرة المصرية السابق، على أن قائمة حراس النادي الأهلي بحاجة إلى حارس جيد قادر على حراسة عرين الفريق الأحمر، حال غياب محمد الشناوي، الحارس الأساسي للأهلي وحارس منتخب مصر.

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي وافقوا على إعارة مصطفى شوبير، حارس الأهلي الشاب، الحارس الثالث في ترتيب الجهاز الفني، في نهاية الموسم الجاري، على أن يتم التعاقد مع حارس خبرة ليكون بديلا لمحمد الشناوي.