بعد إصابتها بـ كورونا .. تعرف على المذيعة الزملكاوية وسر إيقافها

أعلنت منذ قليل الاعلامية مها بهنسى عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتبت المذيعة مها بهنسي: "كورونا إيجابي"، مشيرة إلى أنها لا تستطع الكلام حاليا بسبب مشاكل في التنفس، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

نرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن الاعلامية مها بهنسى.

مها بهنسى من مواليد 20 سبتمبر 1977.

مها بهنسى خريجة آداب إنجليزي من جامعة القاهرة.

اعلنت مها بهنسى عن اعجابها الشديد بكل من عمرو دياب ومحمد منير.

أعنلت مها عن انتمائها الى نادى الزمالك ولكنها تكره التعصب.

شاركت مها فى ثلاث اعمال فنية منها مسلسل تليفزيون فى بيتى وبليغ لحن الشجن وكنز مامون الماذون.

قدمت مها برنامج صباح الورد الذى كان يذاع على قناة تن.

وغنت مها بهنسي على الهواء في دويتو مع الالفي اغاني لعمرو دياب، ومنها اغنية: "بعد ما قولنا خلاص".

وعملت في مجال الإعلام لمدة 18 عاما موزعة بين برامج تليفزيونية وإذاعية.

عملت بالنيل للمنوعات بقطاع المتخصصة، ثم قدمت "ميني توك شو" السياسي على قناة الحياة.

انضمت لقناة التحرير، وإلى قناة TEN، وتقدم "صباح الورد"، كما أنها تقدم برنامج آخر على الإذاعة.

ايقاف مها بهنسى

تم وقف المذيعة مها بهنسي عن العمل بعد تصريحاتها حول التحرش بالسيدات بميدان التحرير.

وقدمت مها بهنسي في وقت سابق اعتذارًا عن الواقعة.

طقوس مها بهنسى فى رمضان

كشفت الإعلامية مها بهنسي، مُقدمة برنامج "صباح الورد" عن تفاصيل يومها خلال شهر رمضان المبارك ، مؤكدة أنها لا تهتم مطلقًا بتحضير الولائم والطعام كحال معظم المصريين، ولكنها تهتم بالرياضة والتأمل فقط.

وأضافت بهنسى، فى تصريحات لـ صدى البلد، أنها ستحاول متابعة كل المسلسلات المعروضة على قناة "تن" الفضائية كأولوية فى المتابعة، كما أنها ستتابع مسلسل الفنانة ياسمين صبرى "حكايتي"، والفنانة دنيا سمير غانم "بدل الحدوتة 3"، مشيرًا إلى أنها لا تهتم بمتابعة برامج المقالب لأنها ليست من اهتماماتها، كما أن وقتها لا يسمح بمتابعتها.

تعرضت للاصابة بفيروس كورونا المستجد وطالبت جمهورها عبر صفحته على فيسبوك الدعاء لها وتفاعل الجمهور بشكل كبير كونها احدى الاعلاميات اللاتى يحبون ان يشاهدونها على الشاشة.