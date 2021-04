سقوط قتلي ومصابين.. شاهد لحظة إطلاق نار بمدينة إنديانا بوليس الأمريكية

أصيب عدد من الأشخاص إثر إطلاق شخص مسلح النار في مدينة إنديانا بوليس الأمريكية، في وقت متأخر مساء الخميس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة قولها: إن عددًا من الأشخاص قتلوا بعد إطلاق شخص مسلح النار في منشأة تابعة لشركة فيديكس للشحن قرب مطار المدينة.

ولم يتضح بالضبط عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص وخطورة إصاباتهم.

وقال المتحدث باسم شرطة إنديانا بوليس جيني كوك للصحفيين في وقت مبكر من يوم الجمعة: "عندما وصلت الشرطة في وقت متأخر من يوم الخميس، لاحظ الضباط إطلاق نار نشط في المنشأة"، مشيرًا إلى أن عددا من الأشخاص أصيبوا بالرصاص لكنه لم يذكر رقما محددًا.

وأضاف المتحدث أن المسلح قتل.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">⚠️🇺🇸<a href="https://twitter.com/hashtag/URGENT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#URGENT</a>: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility<a href="https://twitter.com/hashtag/Indianapolis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Indianapolis</a> l <a href="https://twitter.com/hashtag/IN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IN</a><br>Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.<br>More details shortly! <a href="https://t.co/UzJwc8P8I1">pic.twitter.com/UzJwc8P8I1</a></p>— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) <a href="https://twitter.com/IntelPointAlert/status/1382904290147250180?ref_src=twsrc%5Etfw">April 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>