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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحسان.. السعودية تطلق حملة وطنية للعمل الخيري في رمضان

السعودية تطلق حملة
السعودية تطلق حملة وطنية للعمل الخيري في رمضان

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة "إحسان" التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة "إحسان" في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ "سدايا" مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية.

كما تهدف الحملة إلى تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)  إلى اهتمام القيادة بالعمل الخيري وتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير.

وأوضح أن "إحسان" أصبحت نقطة تحول في مجال العمل الخيري، وتعد الحملة نموذجاً تقدمه المملكة للعالم يُحتذى به في كيفية تطويع التقنية لرفع المعاناة وتحسين جودة الحياة.

وتأتي الحملة ضمن جهود السعودية وقيادتها في مجال العمل الخيري، لتعزز بذلك الإنجازات التي حققتها "سدايا" بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، منذ إنشائها قبل أكثر من عام.

وكان لولي العهد السعودي العديد من المبادرات الخيرية، منها برنامج سند محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المادي لشرائح مختلفة من المجتمع السعودية وفق آليات مدروسة ومنظمة.

كما أطلق ولي العهد مشروع محمد بن سلمان الخيري، والذي دعمت فيه 70 جمعية بمبلغ 100 مليون ريال، وعدد مستفيدين 103 آلاف شخص في مناطق المملكة، خلال 2016-2017، إضافة إلى مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

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