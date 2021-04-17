السجن 14 شهرًا لـ ملياردير صيني لهذا السبب

أصدرت محكمة في هونج كونج حكماً بالسجن 14 شهراً على "جيمي لاي"، قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية، بعد ادانته بتهمة التجمهر بدون الحصول على ترخيص.













ووفقًا لشبكة بى بى سي الإخبارية،هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها سلطات هونج كونج ضد أبرزالمعارضين في الإقليم.













وعاقبت السلطات عدة ناشطين آخرين لمشاركتهم في مظاهرتين، يومي 18 أغسطس و 31 من الشهر نفسه فى 2019.









وصدر حكم ضد مارتن لي، البالغ من العمر 82 عاما الملقب "بأبو الديمقراطية" في هونج كونج، و المحامية مارجريت أنجي البالغة من العمر 73 عاماً، بالسجن مع وقف التنفيذ في نفس القضية.













وأدين "لاي" بثماني تهم، اثنتان منها فرضتا بموجب قانون الأمن القومي الجديد في البلاد،والأخرى محاولة مساعدة نشطاء محليين على الفرار إلى تايوان، والذي يمكنه أن يوقع أقصى فترة عقوبة وهي السجن المؤبد.