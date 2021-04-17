رحيل مدحت الورداني عن اللجنة الفنية بالإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قبول اعتذار مدحت الورداني عضو اللجنة الفنية المشرفة علي الفريق الأول لكرة القدم .

وجاء اعتذار مدحت الورداني نظرا لظروف خاصة به وهو ما دفع مجلس إدارة الإسماعيلي الي قبول الاعتذار وتوجيه الشكر له .

و قرر الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى خوض 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها 1 مايو المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 19 من منافسات الدورى الممتاز .

ويعد موقف الإسماعيلى صعبًا في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 24 .

يذكر أن إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلي قبل عدة أيام خلفا للبوسنى يوفيتش والذى رحل عن الدراويش بسبب النتائج المتدهورة وخاض جلال مع الإسماعيلي مباراتين الأولى كانت أمام سيراميكا كليوباترا وخسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف ، والثانية أمام المصري وفاز بها الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف .