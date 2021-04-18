الضرائب: إخضاع المحال التجارية لضريبة جدول 1% من القيمة الإيجارية أو البيعية

ضمن تعديلات القانون المقترحة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.



وأضافت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صادر اليوم، الأحد، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.

