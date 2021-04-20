بقيادة نجل الرئيس الراحل.. الجيش التشادي يعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي

أعلن الجيش التشادي اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل.

وأكد الجيش التشادي أنه سيشرف على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في تشاد بعد مقتل الرئيس.

وقالت وسائل الإعلام، في تشاد إنه سيتم حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي.

وأفاد التلفزيون الرسمي التشادي بمقتل الرئيس إدريس ديبي جراء إصابة تعرض لها خلال اشتباكات مع المتمردين.

وجاء مقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين.