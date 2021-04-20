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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان سمسم شهاب يبكي على الهواء لهذا السبب .. فيديو

سمسم شهاب
سمسم شهاب

قال  الفنان سمسم شهاب ، إن والدي توفي وأنا كنت متزوج ولدي طفلين "أحمد وهاجر"، وكان عمري 34 عاما.. كنت مقرب جدا لوالدي وعمري ما أغضبته في يوم من الأيام ودايما مطيع له، فعلاقتي بوالدي كانت استثنائية صعب حد يفهما.

وأضاف الفنان سمسم شهاب خلال لقائه في برنامج " خط احمر" المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن والدي رجل بسيط وأفتخر بذلك ولكن كنت عايز أشيل عنه الحمل شوية فقررت ترك كلية الطب والالتحاق بمجال الفن.

وتأثر ا لفنان سمسم شهاب وبكي علي الهواء بعدما تم عرض صور والدة مؤكدا إنني كنت أتمني أن اعمل دكتور لو لم اكن مطرب .

 

الفنان سمسم شهاب سمسم شهاب الهواء بكي علي الهواء دكتور مطرب

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