الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نتنياهو يلغي اجتماع الحكومة الأحد المقبل.. هل يعكس تصعيدًا سياسيًا؟

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر إلغاء الاجتماع الأسبوعي لحكومته، والذي كان من المقرر عقده بعد غد الأحد، في خطوة مفاجئة تثير تساؤلات بشأن خلفيات القرار وتوقيته.

ويعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في إسرائيل منصة رئيسية لبحث الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل إلغاؤه مؤشرًا لافتًا، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، سواء على الجبهة الشمالية مع لبنان أو في ظل التطورات المرتبطة بالوضع في قطاع غزة.

وبحسب التقديرات الأولية التي تداولتها وسائل الإعلام، فإن القرار قد يرتبط باعتبارات أمنية عاجلة أو مشاورات مغلقة تتطلب تقليص الظهور العلني للحكومة، خصوصًا في ظل استمرار التنسيق العسكري والسياسي مع حلفاء دوليين، على رأسهم الولايات المتحدة.

خلافات داخلية

كما لا يستبعد أن يكون الإلغاء مرتبطًا بخلافات داخل الائتلاف الحاكم، حيث شهدت الحكومة خلال الفترة الأخيرة تباينات في المواقف بشأن إدارة الحرب والتعامل مع الضغوط الدولية، وهو ما قد يدفع نتنياهو إلى تأجيل الاجتماع لتفادي إظهار الانقسامات.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لإعلان سياسي أو عسكري مهم خلال الأيام المقبلة، في ظل تسارع الأحداث في المنطقة، ما يضع القرار في سياق أوسع من مجرد إجراء تنظيمي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مفصل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوضح الأسباب المباشرة وراء إلغاء الاجتماع، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مختلف السيناريوهات، في انتظار ما ستكشفه الساعات القادمة.

إيران تفتح مضيق هرمز.. ترامب يشكر الخليج ويهاجم الناتو ويكشف ترتيبات نووية جديدة

إيران تفتح مضيق هرمز.. ترامب يشكر الخليج ويهاجم الناتو ويكشف ترتيبات نووية جديدة

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

ترامب
ترامب
ترامب

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

