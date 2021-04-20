عبر توكلنا.. خطوات حجز موعد لتلقي لقاح كورونا بالسعودية

كشف تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة السعودية عن إضافة خاصية جديدة تتيح إمكانية حجز موعد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر التطبيق في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع”تويتر” أن الجميع يمكنه الآن حجز الموعد والمكان المناسب لتلقي اللقاح، وكذلك للتابعين والمكفولين من خلال 5 خطوات، ليصبح بالإمكان حجز الموعد عن طريق تطبيقي توكلنا وصحتي.



وبين أن الخطوات الخمس لحجز موعد لتلقي اللقاح كالتالي:

1- التوجه لخانة الخدمات ثم اختيار خانة لقاح كورونا.

2- تحديد المستفيد سواءً المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، ثم اختيار حجز موعد كورونا.

3- الإجابة عن الأسئلة الصحية.

4- اختيار مركز التطعيم والوقت.

5- تأكيد الموعد.