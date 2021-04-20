عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر توكلنا.. خطوات حجز موعد لتلقي لقاح كورونا بالسعودية

السعودية
السعودية

كشف تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة السعودية عن إضافة خاصية جديدة تتيح إمكانية حجز موعد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر  التطبيق في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع”تويتر” أن الجميع يمكنه الآن حجز الموعد والمكان المناسب لتلقي اللقاح، وكذلك للتابعين والمكفولين من خلال 5 خطوات، ليصبح بالإمكان حجز الموعد عن طريق تطبيقي توكلنا وصحتي.  

وبين أن الخطوات الخمس لحجز موعد لتلقي اللقاح كالتالي:  

1- التوجه لخانة الخدمات ثم اختيار خانة لقاح كورونا.  

2- تحديد المستفيد سواءً المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، ثم اختيار حجز موعد كورونا.  

3- الإجابة عن الأسئلة الصحية.

4- اختيار مركز التطعيم والوقت.  

5- تأكيد الموعد.

السعودية وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الصحة السعودية تطبيق توكلنا

ترشيحاتنا

الضابط يفقد النطق.. قاتل جورج فلويد يواجه 75 عاما سجنا بعد إدانته

يا وحش الكون .. حكاية سيارة الخديوي في اللي مالوش كبير | صور

تقارير: مانشستر سيتي هو المنسحب الوحيد من السوبر الأوروبي.. برشلونة وأتلتيكو في البطولة

الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة صكوك الأضاحي خلال شهر رمضان المبارك

سحورك عندنا..فول بالطحينة مع البيض بالخضراوات

أول تعليق من رئيس يويفا على انسحاب مانشستر سيتي من دوري السوبر الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث في سوهاج.. تحرك عاجل من المحافظ لوقف تفشي كورونا

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

قبل وصول القطار بلحظات.. موظف بالسكة الحديد ينقذ طفلا سقط على القضبان

الصحة تعلن الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ