بيان عاجل من رابطة أندية دوري السوبر الأوروبي

نشرت رابطة أندية دوري السوبر الأوروبي، بيانًا عاجلًا، أكدت فيه بأن الأندية الإنجليزية المنسحبة من البطولة أُجبرت على ذلك، مشددين بأنهم سيعيدوا النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع.

وجاء بيان الرابطة كالآتي:"نحن مقتنعين بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير. نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل."

وأضاف:"يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء."

وتابع:"على الرغم من الإعلان عن مغادرة الأندية الإنجليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات، إلا أننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تمامًا مع القوانين واللوائح الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار المحكمة.

وجاء ختامًا:"نظرًا للظروف الحالية سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله.

وكانت أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وارسنال قد أعلنوا انسحابهم من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.