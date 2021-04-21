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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرار انتظره الملايين.. كواليس إدانة قاتل الأسمر جورج فلويد

محاكمة ديريك شوفين
محاكمة ديريك شوفين

بعد أزمات مستمرة على مدار عام كامل، أدانت هيئة محلفين أمريكية ضابط الشرطة السابق بتهمة ارتكاب جريمة قتل الرجل الأسود جورج فلويد من أصول أفريقية، في أحد شوارع مينيابوليس، العام الماضي.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم تصوير الضابط السابق المتهم ويدعى "ديريك شوفين"، صاحب الـ 45 عاما، وهو راكع على رقبة جورج فلويد لأكثر من 9 دقائق متواصلة أثناء محاولة لاعتقاله في مايو الماضي، رغم عدم محاولة فلويد للمقاومة أو الفرار.

 

وأثارت هذه اللقطات التي تمت مشاهدتها على نطاق واسع، احتجاجات في جميع أنحاء العالم ضد العنصرية والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، باسم "حياة السود أهم"، وبعد انتهاء التحقيق في قضية قتل جورج فلويد تم اتهام الضابط السابق في 3 تهم،  القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

 

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وسيظل رهن الاعتقال حتى صدور حكم عليه، وقد يقضي عقودًا في السجن، وكانت قد استغرقت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا أقل من يوم للتوصل إلى حكمهم ، عقب محاكمة جادة استمرت 3  أسابيع جعلت الجميع مينيابوليس في حالة تأهب، وتم عزل هيئة المحلفين في فندق بدون اتصال خارجي حتى يتمكنوا من التداول بشأن الحكم ، وهي عملية تعرف باسم "الحبس".

 

وكان على المحلفين الاتفاق بالإجماع وقيل لهم إنهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم حتى يتخذوا قرارهم، وأثار هذا الحكم  سعادة وهتاف المئات من الناس عند إعلانه وظهر ذلك في  المشاهد الاحتفالية خارج المحكمة، وقال محامي عائلة فلويد ، "بن كرامب" ، إن ذلك يمثل "نقطة تحول في التاريخ" بالنسبة للولايات المتحدة.

 

وكتب على تويتر: "لقد حانت العدالة التي تحققت بشكل مؤلم"، فيما اتصل الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بعائلة فلويد فور صدور الحكم، وسُمع بايدن وهو يقول "على الأقل الآن هناك بعض العدالة"، وقال خلال المكالمة "سنحقق الكثير. ستكون هذه أول فرصة للتعامل مع العنصرية المنهجية الحقيقية".

 

ماذا حدث خلال المحاكمة؟


خلال محاكمة شوفين ، استمعت هيئة المحلفين إلى 45 شاهداً وشاهدة على مدار عدة ساعات مع الاستعانة بلقطات الفيديو التي تدينه، وجاءت بعض الشهادات قوية من شهود العيان، أدت إلى انهيار العديد منهم بالبكاء وهم يشاهدون لقطات مصورة للحادث ووصفوا شعورهم بالعجز.

 

فيما أوضح خبراء النيابة أن فلويد مات بسبب نقص الأكسجين، بعد أسلوب الضغط المستمر على عنقه من قبل الضابط الأمريكي، واختار شوفين نفسه عدم الإدلاء بشهادته لعدم تورطه أكثر في القضية.

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