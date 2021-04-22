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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذكرى العاشر من رمضان.. انتصارات وبطولات.. فيديو

نصر اكتوبر
نصر اكتوبر

عرض برنامج صباح الخير يا مصر تقريرا  بعنوان ذكرى العاشر من رمضان.. انتصارات وبطولات..


فى العاشر من رمضان من كل عام تحل على المصريين ذكرى عظيمة لاسترداد الأرض يوم العزة والكرامة والذى خلد من حروف ذهبية فى دفتر انتصارات الجيش المصرى، وكان انتصار مصر فى العاشر من رمضان عبور قواتنا المسلحة من الضفة الثانية من القناة وتدير خط بارليف شعور بالغ الآثر فى نفوس الشعب المصرى.

 

العاشر من رمضان نصر عظيم بطله الأول هو الجندى المصرى صاحب الانتصار الأول فى حرب اكتوبر، والتى لم تكن حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدث فريد من نوعه أكد على معدن الحندى المصرى الذى ضحى ب روحه ودمه لنصره وطنه بفكر ويخطط وينتصر على مقاله عنه المستحيل .


وشهد هذا اليوم اكبر انتصار للدولة المصرية والوطن العربى فى العصر الحديث وتمكن المصريين من عبور قناة السويس وتلقى العدو ضربة قاسية تلقى فيها درسأ الجيش المصرى الذى لا يقهر وكان النصر العظيم نقطة مضيئة فى تاريحخ مصر العظيم . 
 

الجيش المصري نصر أكتوبر 1973 العاشر من رمضان أدعية استقبال شهر رمضان

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