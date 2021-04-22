شاهد.. قناة مدرستنا تذيع فيلما قصيرا عن أمجاد المصريين في حرب العاشر من رمضان

نشرت قناة مدرستنا التعليمية، فيلما قصيرا لتعريف طلاب المدارس بـ الأمجاد المصرية في حرب العاشر من رمضان ١٣٩٣ هجرية الموافق ٦ أكتوبر ١٩٧٣.

وقد حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على نشر هذا الفيلم القصير في فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لضمان تحقيق نسبة أعلى من المشاهدة من خلال متابعي صفحته من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم سواء أثناء جائحة كورونا أو ما بعدها ، بالإضافة لكل المنصات التعليمية الأخرى ، وقال: إن شاء الله ننجح بالعلم ونكبر بالأخلاق.

ترددات قنوات مدرستنا التعليمية

يمكن لمن يهمه الأمر، متابعة قناة مدرستنا 1 التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

و متابعة قناة مدرستنا 2 عن طريق : تردد: ١٢٢٠٦ .. الترميز: ٢٧٥٠٠ .. الاستقطاب: رأسي



روابط جميع المنصات الإلكترونية



منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home

منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/

منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين وتقديم الأبحاث https://edmodo.org/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/user/kafyvideoبوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم http://elearning1.moe.gov.eg/

