عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. قناة مدرستنا تذيع فيلما قصيرا عن أمجاد المصريين في حرب العاشر من رمضان

فيلم قصير عن حرب
فيلم قصير عن حرب العاشر من رمضان

نشرت قناة مدرستنا التعليمية، فيلما قصيرا لتعريف طلاب المدارس بـ الأمجاد المصرية في حرب العاشر من رمضان ١٣٩٣ هجرية الموافق ٦ أكتوبر ١٩٧٣.

وقد حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على نشر هذا الفيلم القصير في فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لضمان تحقيق نسبة أعلى من المشاهدة من خلال متابعي صفحته من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم سواء أثناء جائحة كورونا أو ما بعدها ، بالإضافة لكل المنصات التعليمية الأخرى ، وقال: إن شاء الله ننجح بالعلم ونكبر بالأخلاق.

ترددات قنوات مدرستنا التعليمية 

يمكن لمن يهمه الأمر، متابعة قناة مدرستنا 1 التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣  أفقي  /  معدل الترميز: ٢٧٥٠٠   /   معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
و متابعة قناة مدرستنا 2 عن طريق : تردد: ١٢٢٠٦ .. الترميز: ٢٧٥٠٠ .. الاستقطاب: رأسي


روابط جميع المنصات الإلكترونية 


منصة بنك المعرفة المصري  https://www.ekb.eg/ar/home
منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp
منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"   https://study.ekb.eg/
منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين وتقديم الأبحاث   https://edmodo.org/
منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية   https://stream.moe.gov.eg
رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب  https://www.youtube.com/user/kafyvideoبوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري    https://lms.ekb.eg/بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم  http://elearning1.moe.gov.eg/
 

قناة مدرستنا طلاب المدارس العاشر من رمضان طارق شوقي وزير التربية والتعليم مدرستنا

ترشيحاتنا

أجواء رمضانية بسوق العطارين في دمياط.. شاهد

بري وبحري وسكة حديد.. تفاصيل مشاريع النقل بين مصر وليبيا

حادث بشع يهشم سيارة استون مارتن على طريق السويس .. صور

دعاء اليوم العاشر من رمضان.. كلمات مستحب ترديدها

وكيل خطة النواب: العاشر من رمضان ذكرى النصر والكرامة

شاهد.. قناة مدرستنا تذيع فيلما قصيرا عن أمجاد المصريين في حرب العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

إصابة ١٢ شخص في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

الذهب يتجه لأعلى مستوى في شهرين وتراجع الدولار | تفاصيل

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ