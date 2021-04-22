توقعات صندوق النقد للأسواق الدولية في ظل جائحة كورونا.. تفاصيل

قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع إحاطة فترة عدم اليقين بدرجة عالية لاقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترات القادمة، اذ ستعتمد التطورات المستقبلية على كل من مسار الوباء، إجراءات السياسات، تطور الظروف المالية وأسعار السلع، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع العوائق المتعلقة بالصحة أمام النشاط الاقتصادي.

وأضاف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق ونقله البنك المركزي، أنه في حين ستحدد وتيرة التعافي ببعض العوامل الأخرى، مثل الحصول على لقاحات كورونا، والتي تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، بجانب الدعم المالي، ففي البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن دعم مالي كبير استجابة للوباء، بينما كان الدعم محدودًا في البلدان النامية ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكلفة خدمة ديونها.

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أوضح التقرير أنه مراعاة الظروف المالية، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية توسعية في البلدان المتقدمة والنامية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، فمن المتوقع أن تنمو أسعار النفط بنسبة 30 في المائة في عام 2021 من قاعدتها المنخفضة في عام 2020، ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار المواد الغذائية هذا العام.

وتوقع الصندوق أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2021 و2022 أصبحت أعلى بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي من التوقعات السابقة، لكن قوة الانتعاش تختلف من دولة لأخرى.

وأشار إلى أنه في البلدان المتقدمة، من المتوقع حدوث انتعاش مع النمو في الطلب نتيجة لزيادة المدخرات في عام 2020، وفيما يتعلق بعدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فقد تم تعديل توقعات عام 2021 لتصبح منخفضة في أوروبا ومرتفعة في اليابان والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تؤدي حزمة الإنقاذ التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار إلى زيادة تعزيز الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2022، مع تداعيات كبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

أما بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ستظل الحماية الفعالة غير متاحة لمعظم السكان في عام 2021. وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات الإغلاق والاحتواء بشكل متكرر في عامي 2021 و2022 مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مما يزيد من احتمالية حدوث آثار أضرار مستمرة على المدى المتوسط ​​على الناتج المحتمل لهذه البلدان. وتواجه الاقتصادات القائمة على السياحة آفاقًا صعبة بشكل خاص.

•بالنسبة للمجموعة الإقليمية لآسيا الناشئة والنامية، تم تعديل توقعات عام 2021 بالزيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وقال الصندوق إنه بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في المتوسط​​، فإنه من المتوقع أن تواجه البلدان التي بدأت التلقيح مبكرًا (على سبيل المثال، دول مجلس التعاون الخليجي) آفاقًا أفضل نسبياً، بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي قد تضطر إلى الاعتماد على الإمداد المحدود المقدمة من COVAX، فقد شهدت توقعاتهم أكثر سوءاً منذ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الخاص بأكتوبر 2020.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بعد الانخفاض الحاد في عام 2020، من المتوقع حدوث انتعاش معتدل ومتعدد السرعات في عام 2021.



• في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خاصة في غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، يستمر الوباء في إحداث خسائر كبيرة.

وتوقع أن ترتفع أسعار السلع (خاصة النفط) بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، وتشير توقعات السيناريو الأساسي عودة التضخم إلى متوسطة طويل الأجل، حيث أن الركود المتبقي ينحسر تدريجيًا فقط وتتلاشى التأثيرات الأساسية المدفوعة بالسلع.

وتشير معدلات التضخم المتوسطة المقطوعة Trimmed Mean Inflation (التي تقضي على التغيرات الشديدة في الأسعار من توزيع الأسعار كل شهر لتصفية التضخم الأساسي وتقديم تقديرات بطيئة الحركة وغير منحازة لضغط الأسعار) إلى أن ضغوط التضخم نزولى وليس تصاعدى..

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض العالم حاليًا لفجوات إنتاجية سلبية، ومن غير المرجح أن يزداد التضخم كثيرًا ما لم تصبح فجوات الإنتاج إيجابية وكبيرة جدًا لفترة طويلة من الزمن، ولا تستجيب السياسة النقدية لتوقعات التضخم المتزايدة.

ومن المتوقع أن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود ضعيفة مع تعزيز التعافي في عام 2021، من المتوقع أن تتسارع التجارة العالمية إلى 8.4 في المائة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتعاش حجم البضائع، من المتوقع أن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، النقل) ضعيفة حتى تتم السيطرة على الوباء في كل مكان.

وعلى المستوى العالمي، تقلص العجز والفوائض في الحساب الجاري في وقت مبكر من الأزمة ولكنه سيتسع لاحقاً مع ارتفاع أسعار التجارة والسلع.