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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

جمعهما الحب والموت.. قصة وفاة زوجين بطنطا

جمعهما الحب وفرقهما الموت.. قصة وفاة زوجين بطنطا
جمعهما الحب وفرقهما الموت.. قصة وفاة زوجين بطنطا
كريم ناصر

شهدت قرية كفر الحما بمركز طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بعد وفاة السيدة الزيات عقب وفاة زوجها ياسر عجوه بنحو 72 ساعة علي رحيل مفاجئ إثر أزمة قلبية مفاجئة وخرجت جنازتها ودفنت بمقابر أسرتها بذات القرية. 


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نعوا رحيلها المفاجئ رافعين شعار عبارة "جمعهما قصة حب في حياتهما وفرقهما الموت " .

 

الجدير بالذكر أن أسرة السيدة المتوفاة شيعوا جثمانها  بمسقط رأسها بذات القرية وتميزت بحسن الخلق وبرها بأفراد أسرتها وزوجها الراحل طوال عشرة أكثر من 15 سنة .

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