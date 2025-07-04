أنغام تفتتح النسخة الـ3 لمهرجان العلمين الجديدة

تفتتح المطربة أنغام، النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025 بحفل غنائي كبير يُقام يوم الجمعة 18 يوليو في منطقة الأرينا الجديدة، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل، وتم الإعلان عن فتح باب الحجز لتذاكر الحفل عبر موقع “تذكرتي”.

ومن المنتظر أن تُقدّم أنغام باقة من أنجح أعمالها الغنائية التي لاقت تفاعلاً واسعاً، مثل: “هو إنت مين”، “تيجي نسيب”، “اكتبلك تعهد”، “أساميك الكتيرة”، و”نفضل نرقص”.

شيرين عبد الوهاب

في سياق آخر، خرجت أنغام عن صمتها وردّت على الاتهامات المتداولة مؤخرًا بشأن تورطها في حملة مُزعومة ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حفل الأخيرة في مهرجان “موازين”.

وأكدت أن ما تتعرض له من هجوم غير مبرر يمثل ظلمًا شديدًا وغير محتمل، مشيرة إلى أن الأمور وصلت إلى حد التجريح والشتائم من أشخاص محسوبين على الوسط الفني، بل ومن بعض جماهير شيرين أنفسهم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي: “الناس شتمتني وأنا على سرير المستشفى، وبعتوا لي رسائل جارحة وأنا مالي؟! ما علاقتي بالمشكلة اللي حصلت في الحفلة؟! ليه زُج باسمي؟!”.

وأضافت أنغام أنها تحملت أربع سنوات من التلميحات من شيرين، دون أن ترد، موضحة: “كنت بعذرها وبلوم نفسي، لكن لما توصل الأمور لتوجيه الناس ضدي وكأني أقود حملات، ده ظلم وحرام”.



وأكّدت أنها لا تتهم شيرين شخصيًا، لكنها أشارت إلى وجود “أشخاص مقربين منها يروّجون لهذه الرواية”، داعية إلى احترام المساحات الشخصية وعدم الزج بها في صراعات ليست طرفًا فيها.

كما وجهت تحذيرًا صريحًا: “أي شخص هيتمادى وهيذكر اسمي بشكل مسيء، مش هسكت.. أنا فعلاً تعبت.. وسبق وربحت قضية على شخص شتمني على تويتر، واتحبس”.











