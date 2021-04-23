مستشار الرئيس: نعيش في الموجة الثالثة لـ كورونا وهذه علامة نهايتها.. فيديو

موعد انتهاء الموجة الثالثة لكورونا

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الحالات ترتفع كل يوم عن اليوم الذي قبله، ومن المحتمل أننا في الموجة الثالثة للفيروس طالما أن هناك ارتفاع مستمر في عدد الإصابات، وستنتهي عندما تستقر عدد الحالات ثم يبدأ العد التنازلي مرة أخري".

وأضاف: "الفيروس ينتشر في الجسم وهو فيروس تنفسي، والنوع الحالي لفيروس كورونا يمتاز بأن فترة العدوي أكثر وينتقل بسرعة عالية".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية: "لم تحدث أعرض لم تكن متوقعة في ظل الموجة الثالثة، ومن الأعراض التي تظهر حاليا الطفح الجلدي والتهاب وحساسية في العين والتي تأتي مع أي التهاب فيروسي".