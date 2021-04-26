حفل الأوسكار .. كلوي تشاو تفوز بجائزة أفضل مخرج عن فيلمها Nomadland

حققت المخرجة الصينية كلوي تشاو فوزا تاريخيا ونالت جائزة أفضل مخرج عن فيلم Nomadland ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021.

كلوي تشاو وفيلم Nomadland

حقق فيلم المخرجة كلوي تشاو Nomadland نجاحات متتالية منذ طرحه العام الماضي، وفوزه بالعديد من الجوائز وترشيح مخرجته ضمن قائمة الأفضل إخراج محققة نصرا تاريخيا كونها أول سيدة من أصل أسيوي تصل لهذه المرحلة.

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.