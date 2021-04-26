بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، اليوم الاثنين حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بعدما سجلت درجة الحرارة الفعليه علي القاهرة أمس 37 درجة، ليعود الطقس معتدل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

ويكون الطقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



أما عن الظواهر الجوية، المتوقة فيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم :

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 29 للعظمى والصغرى 15

السواحل الشمالية: 22 للعظمى والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 32 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد: 30 للعظمى والصغرى 21

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 28

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، علنت أن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية أمس الأحد ، حيث كان الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وشهدت البلاد هبوب الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، صاحب ذلك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.