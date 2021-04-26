أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 26-4- 2021

سوق العبور

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الإثنين 26 -4- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 4.5 جنيهات للكيلو

البطاطس 3 للكيلو

الفاصوليا بـ 11 جنيهات للكيلو

الملوخية بـ 4 جنيه للكيلو

الجزر بـ 4 جنيهات للكيلو

الثوم بـ11 جنيه لليكلو

الخيار بـ 5 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 7 جنيهات

الفرولة 7 جنيهات.



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

