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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 25-4-2021

خضروات
خضروات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 25-4-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.


أسعار الخضراوات ..وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 3 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 4.5 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيه، والجزر بدون عروش 3 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.


وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الأحد ..وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيها للكيلو الواحد، والأبيض بـ 5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 6 جنيهات، والألوان بـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيها.


وأسعار الخضروات اليوم الأحد ..سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5 جنيهات، والبلدي 4 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6 جنيهات، والثوم ب 9 جنيهات، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.


أما أسعار الفاكهة اليوم الأحد،  فوصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى 8 جنيهات، والفراولة إلى 7 جنيهات.

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الأحد.. الكانتلوب 5 جنيهات ، والليمون البلدي بـ 20 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.

 

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