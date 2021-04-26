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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ارتفاع إصابات كورونا

253 ألف إصابة.. متخصص شئون آسيوية يكشف تفاصيل انتشار كورونا بالهند.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور وائل عواد المتخصص في الشئون الآسيوية، إن الهند سجلت أعلى الإصابات بـ كورونا وسجلت حتي هذه اللحظة 253 ألف إصابة و 2028 شخصا قد لقوا مصرعهم وهى أعلى الوفيات وفي نسبة الإصابات، منوهاً إلى أن المرض تفشى في أكثر من ولاية هندية وخاصة في 8 ولايات رئيسية.

 

وأوضح"عواد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" أن الهند تحتاج إلى غاز الأكسجين باعتبار أن النقص الحاد في غاز الأكسجين في معظم المستشفيات الهندية سبب نسبة عالية من الوفيات، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بإرسال مولدات لغاز الأكسجين وكذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

 

وكشف المتخصص في الشئون الأسيوية، أن الهند تحتاج أيضاً إلى المواد الخام لتصنيع اللقاح "كوفي شيلد" لكن الولايات المتحدة كانت تعرقل إرسال هذه المادة وعدم السماح بتصديرها ولكن الرئيس "جو بايدن" تعهد بإرسال هذه المواد والمولدات لغاز الاكسجين.

 

وأكد أن حكومة دلهي قامت بتطبيق حجر صحي حيث نحن الآن تحت قيد صحي لمدة أسبوع حتى يوم الاثنين المقبل، موضحاً ان حكومة دلهي أيضاً أعلنت أنها ستوفر جميع اللقاحات مجاناً لمن هم فوق سن الـ 18.

 

 

 

الإصابات بـ كورونا كورونا الأكسجين

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