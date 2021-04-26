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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال من العاملين بالفنادق السياحية بالغردقة على تلقي لقاح كورونا

العاملون بالفنادق
العاملون بالفنادق السيايحة فى انتظار تلقى اللقاح

يشهد مقر تطعيم العاملين بالقطاع السياحى ضد فيروس كورونا المستجد اقبالا كبيرا حيث قامت جميع المنشأت السياحة سواء فنادق او  مراكز غوص وأنشطة بحرية بإرسال كشوفات بأسماء العاملين حيث بدأت عمليات التطعيم فى 8 ابريل وذلك تنفيذا لخطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتقوم فرق طبية من صحة البحر الأحمر بتطعيم آلاف من العاملين بالفنادق، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ضمن خطة الدولة للاهتمام للعاملين بالقطاع السياحي.

 

وأشاد الخبير السياحى عصام على  بالجهود المبذولة لتلقي لقاح كورونا حيث ان العاملين بالقطاع السياحي يقترب عددهم من مائة ألف عامل مؤكدا أن الدولة تدعم قطاع السياحة مما سيكون له بالغ الأثر في انتعاش حركة السياحة الخارجية، حيث أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي رسالة طمأنينة لدى الكثير من شركات السياحة الأوربية والتي تتعامل مع سوق السياحة المصري، وخطوة إيجابية لزيادة عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر في عدد من الدول الأوروبية.

 

كانت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر خصصت مقرين لتطعيم المواطنين بمدينة الغردقة أحدهما بمنشأة سياحية في مدينة الغردقة بالإضافة إلى وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة، لتلقي المواطنين لقاح كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم،لافتا إلى أن الدولة تحرص على إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

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