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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة الأقصر يقرر صرف 400 جنيه للعمالة اليومية

مجلس جامعة الأقصر
مجلس جامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم “الإثنين”، جلسته رقم ( 24) برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس .


في بداية الاجتماع هنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بشهر رمضان المبارك وخلال اجتماع المجلس تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالجامعة، وكان من ابرزها  إعادة تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

 

كما وافق المجلس علي إعتماد اللائحة المالية والإدارية لوحدة ضمان الجودة والإعتماد بكلية الفنون الجميلة ، ووافق علي إعتماد اللائحة المالية والإدارية لوحدة إسكان أعضاء هيئة التدريس ، كما وافق أيضا علي إعتماد لائحة كلية الطب .

 

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واعلن الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة عن الموافقة على صرف مكافأة قدرها (400جنيه ) أربعمائة جنية للعمالة اليومية، بمناسبة شهررمضان المبارك، وذلك تقديراً لمجهوداتهم المبذولة في إنتظام العمل.

 

كما وافق المجلس علي تعيين الدكتورة الشيماء السيد بغدادي – المدرس المساعد بقسم الجرافيك ( شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب) في وظيفة مدرس بنفس القسم.


وقرر المجلس منح الطالب حسين فوزي زكي محمود، درجة الماجستير في الأثار – تخصص ( آثار مصرية ) بقسم الآثار المصرية، ( من الخارج ).

جامعه الأقصر اجتماع الماجستير شهر رمضان المبارك أعضاء هيئة التدريس رئيس الجامعة

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