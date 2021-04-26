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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنيا: الانتهاء من إصلاح خط الصرف الصحي بسمالوط

إصلاح خط الصرف الصحي
إصلاح خط الصرف الصحي بسمالوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الاثنين، الانتهاء من إصلاح خط 1200مم الخاص بالصرف الصحي بمدينة سمالوط.

 

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات له، إنه تم إصلاح العطل في خط الصرف الصحي، فور الإبلاغ عن تعطله.

مياه المنيا: 2 مليون جنيه دعما لعدد من القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ المنيا يوجه ببدء الطرح لإنشاء محطة صرف صناعى معالج فى وادي بعثران

وأوضح أن الشركة تنفذ حاليًا أعمال مد وتدعيم لخطوط المياه قُطر 4 بوصات، بقريتي السلام والنجاح بمركز بني مزار، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

 

وأوضح "رئيس الشركة"، أن الأعمال التي يتم تنفيذها تبلغ مساحتها 5 آلاف متر، وتصل تكلفتها الإجمالية نحو 2 مليون و100 ألف جنيه، لخدمة سكان مركز بني مزار.


وفي سياق متصل تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي ، لليوم الثاني على التوالي، أعمال الإصلاح والمعالجة بموقع برك الاكسدة بالمنطقة الصناعية، والذي كان قد تعرض جزء منه للانهيار بالأمس، حيث وجه باستمرار أعمال الإصلاح لكافة الأعطال من خلال إنشاء عدد من السدود والحواجز.

 

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، واللواء عماد ربيع رئيس الإدارة المركزية لتنمية شمال الصعيد، والمهندسة شدي إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية. 

 

واطمأن المحافظ، على أعمال تشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، نظراً لقربه من موقع برك الاكسدة، حيث يتكون المشروع من 12 عنبرا للتربية ويجري تشغيله على 3 مراحل، المرحلة الاولي تضم 4 عنابر بإجمالي 50 ألف طائر، كتشغيل تجريبي للمشروع، ثم يليها باقي المراحل.

 

كما شدد المحافظ، على جميع العاملين بالمشروع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ووجه المحافظ بالبدء في إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعي بمنطقة وادي بعيثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها في زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الاكسدة 3  بحيرات على مساحة 72 فدانا.

 

كما شهد المحافظ اللواء أسامة القاضي مراسم إجراء القرعة العلنية لتوزيع 80 وحدة سكنية للأولي بالرعاية، بقرية المحرص، التابعة للوحدة المحلية لقلندول بمركز ملوي، ضمن مشروعات إسكان الأولى بالرعاية ، في إطار خطة الدولة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً.

 

قال القاضي إن المحافظة تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع مجالات الحياة، وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية التي من شأنها تغيير حياة المواطنين بشكل كامل للوصول لحياة كريمة تليق بهم، كمبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، حيث سيجري تطوير 192 قرية بخمسة مراكز منها قري مركز ملوي.

حياة كريمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى قرى الريف المصرى ياسر أحمد الشهاوى اخبار المنيا اخبار المحافظات مياه المنيا

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