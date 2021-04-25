محامي المتهمين في قضية سيدة الكرم بالمنيا ينفي صدور أحكام جديدة

نفى إسماعيل سيد محامي المتهمين في واقعة سيدة الكرم بأبوقرقاص جنوب المنيا صدور أي أحكام جديدة في القضية، مؤكدا أن الدائرة التي يرأسها المستشار أشرف محمد علي رئيس محكمة جنايات المنيا تنعقد جلساتها خلال الأسبوع الثاني من كل شهر وليس الأسبوع الرابع، كما أنه لا يجوز للدائرة التي أصدرت حكم البراة أن تصدر حكما أخر في ذات القضية حتي لو أعيدت لها القضية للمحاكمة من محكمة النقض.

قال المحامي، إن الخبر المنشور ببعض المواقع الإخبارية بشأن صدور حكم بحبس المتهمين عاري تماما من الصحة، وأنه لم يصدر منه أي تصريحات لأحد في هذه القضية، مرجحا أن الغرض من هذا الخبر إثارة البلبلة والرأي العام في جو يسوده الحب والمودة بين جموع أهالي المحافظة.

وكان النائب العام قد كلف في شهر ديسمبر الماضي المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وبرأت محكمة جنايات المنيا، في 17 ديسمبر الماضي، 3 متهمين متورطين في قضية الاعتداء على السيدة سعاد ثابت، 70 عامًا، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" في مركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

حيث قضت المحكمة ببراءة "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرًا من صدور حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

وشهدت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن وجود علاقة بين ربة منزل متزوجة، بشاب متزوج، وجرى إحالة المتهمين الـ3 للمحاكمة، إذ صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وأُعيدت إجراءات المحاكمة وصدر حكم بالبراءة.