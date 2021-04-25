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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة المنيا: تجهيز 6 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة «إفطار صائم»

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع تعبئة 6 آلاف كرتونة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة فعاليات تعبئة وتجهيز 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، ضمن حملة مؤسسة مصر الخير «إفطار صائم»، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بـ 90 قرية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بمشاركة 17 جمعية أهلية شريكة، و220 متطوع من الشباب، بالمدرسة الفندقية بمدينة المنيا، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الفعاليات، المهندس محمد عمر مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وصفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، وهدى على، ممثل فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.

أشاد نائب المحافظ، بجهود مؤسسة مصر الخير للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما نقل "أبو زيد"، تحيات وشكر المحافظ، للقائمين علي العمل والشباب المتطوع في تلك الحملة، والذين يعملون بجد وتفاني في تجهيز وتعبئة المواد الغذائية، مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المجتمعية، والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة.

وفي سياق متصل بعث المحافظ اللواء أسامة القاضي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وجاء في البرقية: "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا وقياداتها التنفيذية أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء ، هذه المناسبة التاريخية التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة والتي تمكنت من تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء ، داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم وأن يبارك جهودكم المخلصة ويوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها في ظل قيادتكم الحكيمة.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية.

وبهذه المناسبة يتقدم المحافظ، بخالص التهانئ لأبناء المحافظة وشعب مصر العظيم ، معربا عن تحيته وتقديره لجميع أبناء القوات المسلحة البواسل.

وقال محافظ المنيا: إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءا للوطن وحفاظاً علي تراثه الخالد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.
 

مصر القوات المسلحة مواد غذائية مصر الخير خير

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