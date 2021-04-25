محافظة المنيا: تجهيز 6 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة «إفطار صائم»

محافظة المنيا: تجهيز 6 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة «إفطار صائم»
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة فعاليات تعبئة وتجهيز 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، ضمن حملة مؤسسة مصر الخير «إفطار صائم»، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بـ 90 قرية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بمشاركة 17 جمعية أهلية شريكة، و220 متطوع من الشباب، بالمدرسة الفندقية بمدينة المنيا، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
شارك في الفعاليات، المهندس محمد عمر مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وصفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، وهدى على، ممثل فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.
أشاد نائب المحافظ، بجهود مؤسسة مصر الخير للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما نقل "أبو زيد"، تحيات وشكر المحافظ، للقائمين علي العمل والشباب المتطوع في تلك الحملة، والذين يعملون بجد وتفاني في تجهيز وتعبئة المواد الغذائية، مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المجتمعية، والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة.
وفي سياق متصل بعث المحافظ اللواء أسامة القاضي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وجاء في البرقية: "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا وقياداتها التنفيذية أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء ، هذه المناسبة التاريخية التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة والتي تمكنت من تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء ، داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم وأن يبارك جهودكم المخلصة ويوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها في ظل قيادتكم الحكيمة.. وكل عام وسيادتكم بخير".
كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية.
وبهذه المناسبة يتقدم المحافظ، بخالص التهانئ لأبناء المحافظة وشعب مصر العظيم ، معربا عن تحيته وتقديره لجميع أبناء القوات المسلحة البواسل.
وقال محافظ المنيا: إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءا للوطن وحفاظاً علي تراثه الخالد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.