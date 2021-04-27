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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر ذبح زوجته وابنه بالدقهلية .. تعرف على اعترافاته أمام النيابة

صدى البلد

قرر معتز أشرف ، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا وتحت إشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، بحبس محمد إبراهيم  أبوالعطا، 36 عاما، تاجر مواد غذائية 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على إحدى المستشفيات الحكومية للصحة النفسية لتحديد حالته، وذلك بعد قيامه بقتل زوجته " أنوار محمد طه حسين، 33عاما، وذبح نجله "عبدالله "  7سنوات، بقرية جوجر التابعة لمركز طلخا بعد إصابته بمرض الوسواس القهرى والتهيؤات لشكه فى سلوكها ونسب نجله .


وأدلي المتهم باعترافاته أمام النيابة العامة مؤكدا  أنه يعاني من مرض الوسواس  نتيجة تعاطي عقاقير مؤثرة علي الصحة النفسية، مما تسببت في شعوره ببعض التخيلات.


وأضاف أنه قرر قتل زوجته بعد أن شك في وجود علاقة آثمة مع أحد الأشخاص  حيث قال انه خنقها  وكانت تستغيث وأحضرت سكينا وقمت بذبحها".

واضاف بأنه قرر قتل نجله عبد الله 7 أعوام، ايضا عندما تهيئ له بأنه ليس نجله فتوجه الي غرفة نومه وكان الطفل نائم وبجواره شقيقتيه وقام بذبحه وكان يبكي، إلا أنه لم يستطيع الفرار منه خاصة أنه حاول مقاومته لكنه لم يستطع.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية  أمن الدقهلية، يفيد ، بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلى مأمور مركز طلخا، من أهالى قرية جوجر التابعة لمركز طلخا، بقيام شخص بذبح زوجته وابنه، واستغاثة ابنته بالأهالي.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم علي خضر، مفتش المباحث، والرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وبالفحص، تبين قيام "محمد.إ.أ"،36 عاما، تاجر مواد غذائية، بذبح زوجته وتدعي  "أنوار.م. ا ،، ونجله"عبدالله" 7سنوات، بأستخدام  بسكين.


وتوصلت تحريات المباحث أن المتهم يعاني من مرض نفسي وتخيل خيانة زوجته، وشك في نسب ابنه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة ضمت النقباء أحمد محسن،وسعبدالله، سعد ومحمد أيمن موافي، من ضبط الزوج المتهم ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى طلخا.


وبمناقشة المتهم تبين أنه يعاني من مرض نفسي، أدى إلى تكوين صورة سلبية وسيئة عن زوجته بأنها على علاقة عاطفية بأحد أصدقائه، فضلا عن شكه في نسب نجله لة فقرر التخلص منهم وذبحهم وحرر عن ذلك  المحضر اللازم .

حبس تاجر زوجته النيابة الدقهلية مركز طلخا

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